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PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 22:01 - Güncelleme: 16-03-2018 22:01

Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

AA'nın haberine göre, zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • gulcin sonmez 16 Mart 2018 23:37 Afrindeki turk ordusuna sesleniyorum bu gece pkk lilari oldurun bu isi bitirin haydi basliyoruz savas basliyor bu gece pkk ya gunlerini gosterecegiz

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