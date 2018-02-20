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PKK'nın beklemediği hamle: Ezidiler savaş açtı!

PKK'nın beklemediği hamle: Ezidiler savaş açtı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Ezidi Milletvekili Şeyh Şamo, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde şimdiye kadar binden fazla Ezidi genci kaçırıp Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:47 - Güncelleme: 20-02-2018 00:14

AA muhabirine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Ezidi Milletvekili Şeyh Şamo, Sincar'da konuşlanan PKK'nın, Ezidi gençleri nasıl Suriye'ye gönderdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın Sincar'daki Ezidi gençleri alıkoyup kaçırmasının yeni bir durum olmadığını söyleyen Şamo, "Ezidiler, kaçırıldıktan sonra zorla silah altına alınarak örgütün emelleri için savaştırılıyor. PKK, Şengal'i (Sincar) korumak için bölgede değil. Aksine Ezidi kız ve erkekleri kullanmak için burada faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın gençleri ölüme götürdüğünü ifade eden Şamo, "Nasıl ki yüzlerce günahsız genci Menbiç'te ölüme sürükledi şu anda da PKK gençlerimizi zorla savaştırıp, Afrin'de öldürtmek istiyor. Ezidiler olarak bu duruma şiddetle karşı çıktığımızı herkes biliyor. Bunun için de tüm uluslararası toplumu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Şamo, "Şimdiye kadar binden fazla Ezidi, PKK tarafından kaçırılıp çatışmaların olduğu bölgelere gönderilmiş durumda." dedi.

"IRAK-SURİYE SINIRI KAPATILMALI"

Öte yandan Sincar İlçe Meclis Başkanı Veys Nevaf da Ezidilerin Suriye'deki çatışma bölgelerine hangi güzergah üzerinden gönderildiğine ilişkin bilgi verdi. Nevaf, şunları kaydetti:

"Irak merkezi hükümeti, şimdiye kadar Şengal'in yeniden imarı için herhangi bir şey yapmadı. Şu anda en azından Ezidi gençlerin ölüme götürülmesinin önüne geçilmesi için Irak-Suriye sınırını kapatabilirler. Ezidi gençler ilk önce Şengal'in Hanesor köyüne oradan da Suriye'nin kuzeyine sevk ediliyorlar."

PKK, AĞUSTOS 2014'DEN BU YANA SİNCAR'DA

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı.

Örgüt, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 19:08 Tayyip Erdoğan, partisinin İl Kongresi'nde konuşurken Cumhurbaşkanı kim oluyor!.... Görev ve Yetkileri kime devrediliyor?....

    CEVAP YAZ 9 14
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