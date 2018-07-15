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PKK'lıların telsiz konuşmalarında büyük panik

PKK'lıların telsiz konuşmalarında büyük panik

Giresun'da öldürülen iki teröristin ardından örgüttü büyük panik yaşanıyor. Sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürülmesinin ardından örgütün kırsaldaki üyelerinin kaçmaya çalıştıkları kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 20:20 - Güncelleme: 15-07-2018 20:20

Giresun kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Örgütün sözde Karedeniz lideri Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile yakın koruması Rodi kod adlı Levent Dayan'ın öldürülmesinin ardından örgüttü panik yaşanıyor.

Bölge sorumlusunun öldürülmesinin ardından ne yapacağını şaşıran PKK’lıların telsiz kestirmesinde, ‘Yaralımız var, her yerde asker var ölüyoruz” dedikleri ortaya çıktı.

Bölge halkının yoğun askeri operasyonları olduğunu bildiği için yeni bir taktik arayışına giren teröristlerin bölgeden kaçabilmek için ‘Özel Harekat’ kamuflajlarına benzer kamuflaj giydikleri gözlendi. Sözde bölge lideri Mehmet Yakışır’ın üzerinden çıkan piyade tüfeği ve üzerindeki dürbün ise Yakışırı'n keskin nişancı olduğu ve birçok eylemi bu silah ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. PKK’lıların çantalarında ise çok sayıda yaşam malzemesi ile sağlık ekipmanları, mühimmat ve telsizler bulundu.

Öte yandan bölgedeki yoğun askeri operasyonların ardından bölgeden çıkmak için Giresun-Gümüşhane kırsalı üzerinden Tunceli’ye geçmek isteyen grubun diğer üyelerinin de kimlikleri ortaya çıktı. Aralarında kırmızı listede bulunan ‘Zap’ kodlu telsizi kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ve iki İranlı terörist ‘Kawa’ ile ‘Sorej’in etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

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  • SİVASLI 15 Temmuz 2018 20:59 ADAMIN DİBİSİN SN SOYLU BU KANIBOZUK ABD BESLEMESİ İTLERİN HAKKINDAN İYİ GELİYORSUN.

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