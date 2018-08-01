  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK'lı teröristten şok itiraflar! 'Fabrika ile kandırdılar'

PKK'lı teröristten şok itiraflar! 'Fabrika ile kandırdılar'

ŞIRNAK'ta 2 gün önce güvenlik güçlerine teslim olan, PKK/YPG'li terörist A.B, ifadesinde, terör örgütünün kampında yaşadıklarını anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 17:55 - Güncelleme: 01-08-2018 17:55

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK/YPG'li terörist, iş bulma vaadiyle kandırılarak terör örgütü PKK kamplarına götürüldüğünü, örgütün 'özgürlük'le alakası bulunmadığını ve örgüt mensuplarına yaşatılan kötü muameleyi anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarla ülkenin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla hedef tanımaz saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor.

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, kırsaldaki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın iç yüzünü gören çok sayıda terörist, başarılı operasyonların da etkisiyle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristler arasında il jandarma komutanlıklarınca aile destekli ikna çalışmaları sonucu örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.

6 AYDA 201 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sadece Şırnak'ta 6 ayda 103 terörist etkisiz hale getirilirken, teslim olanların sayısı 201'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aile destekli ikna çalışmaları sonucunda teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren 'Azad' kod adlı A.B. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak ailesine teslim edildi.

"GECE GÜNDÜZ TÜNEL KAZDIRDILAR"

Teslim olan A.B, jandarmadaki ifadesinde, terör örgütünün iç yüzünü anlattı.

Şubat ayında kandırılarak terör örgütüne katıldığını belirten A.B, bu süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle İstanbul'a çalışmak için gitmek istediğini fakat kendini örgütün kampında bulduğuna dikkati çeken A.B, şunları kaydetti:

"Beni 'Fabrikada çalışacaksın, ailene para kazandıracaksın' diye aldılar, kapalı bir araca koyup götürdüler, bilmediğim bir yerde durduk, kendimi PKK'lı teröristlerin kampında buldum. Daha sonra kandırıldığımı anladım. Ondan sonra bizi hep çalıştırdılar. Mağarada kazı yaptırdılar. Sürekli tünel kazdık, köle gibi bizi çalıştırıyorlardı. Doğru düzgün yemek vermiyorlardı. Bir gün su var ekmek yoktu, ekmek var su yoktu. Öyle bir yokluk vardı. Temizlik sorunumuz vardı. Doğru düzgün banyo yapamıyorduk. 20 gün, bir ay banyo yapamadığımız oluyordu. Çoğu arkadaşımız mağaralarda bitleniyordu. Sözde özgürlükten bahseden terör örgütünün gerçekte herhangi bir özgürlüğünün olmadığını gördüm, kaçmanın çarelerini aradım ve kaçtım."

Teröristlerin dağda çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan A.B, buna bizzat şehit olduğunu ifade etti.

"GELİN TESLİM OLUN, GELECEĞİNİZİ KURTARIN"

"Orada çok rezil bir ilişki var. Kadın erkek iç içe, her türlü ilişkiye şahit olduk Tabii bunu üst kademedekiler yapıyordu. Alt kademe sadece geri hizmette kullanılıyordu" diyen A.B, teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütünün güvenlik güçlerine teslim olmaları halinde çeşitli işkencelere tabi tutulacaklarını sürekli kendilerine aşıladığına işaret eden A.B, "Gelip, gördüm ki öyle bir durum kesinlikle yok. Çok iyi davrandılar. Bu kadar anlayış beklemiyordum. Benim gibi gelmek isteyen bir sürü arkadaşım var. Onlara da buradan sesleniyorum. Gelin teslim olun, söylenenlerin hepsi asılsız. Orada bir gelecek yok. Ailelerinize kavuşun, geleceğinizi kurtarın" şeklinde konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK'lı teröristten şok itiraflar! 'Fabrika ile kandırdılar' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro