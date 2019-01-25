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PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 8 sığınak bulunduktan sonra kulllanılamaz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 10:29 - Güncelleme: 25-01-2019 10:29

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 23.00'de başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu', 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 22.00'de tamamlandı. Jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandığı 8 sığınak bulundu.

Sığınaklardan birinin 25, bir diğerinin de 16 metrekare olduğu belirlendi. Sığınaklarda yapılan arama ise toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde G-3 ve A-4 piyade tüfeği, 7 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 254 adet 7,62 mm G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 saatli mayın, el yapımı patlayıcı devresi, mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 adet el telsizi, 8 adet 4'lü pil bloğu ile gübre, tüp ve çok sayıda giyim malzemesi bulundu.

Örgütsel dokümanlar da ele geçirilen sığınaklar ile mühimmat imha edildi. Jandarma, ele geçirilen G-3 piyade tüfeği ile ilgili E.E. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

VALİLİK AÇIKLADI
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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Kaynak : DHA

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