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PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı!

PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı!

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu asker eşi hayatını kaybederken, 11 aylık bebeği ise ağır yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 18:56 - Güncelleme: 31-07-2018 18:56

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 19:20 Yeter artık,ya bu teröristleri durdursun bu siyasi uzantıları CHP hdp yada olağan üstühalı ve idamı geri getirsin hükümet hepsi idam edilsin,yeter artık bunların çoktan katli vacib olmuştur...

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