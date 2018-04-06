PKK'lı teröristler Şırnak'taki türbeyi bakın ne hale getirmiş!

ŞIRNAK'ta operasyon kapsamında terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe temizlendi

PKK'lı teröristler Şırnak'taki türbeyi bakın ne hale getirmiş!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe temizlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Cudi Dağı mevkisinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu sürüyor.

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PKK'lı teröristler Şırnak'taki türbeyi bakın ne hale getirmiş!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer" olarak bilinen bölgede Lavike Ğerib'e ait türbenin teröristlerce tahrip edildiği belirlendi.

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PKK'lı teröristler Şırnak'taki türbeyi bakın ne hale getirmiş!

Terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe, jandarma ekiplerince terör örgütünü simgeleyen bez parçalarından arındırıldı.

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PKK'lı teröristler Şırnak'taki türbeyi bakın ne hale getirmiş!

Güvenlik güçleri, teröristlere ait mezar taşlarını da kaldırarak, türbeyi yeniden vatandaşların ziyareti için uygun hale getirdi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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