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PKK'lı Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği kadın terörist el bombasıyla intihar etti!

PKK'lı Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği kadın terörist el bombasıyla intihar etti!

Terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor. İfadelere göre örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 11:38 - Güncelleme: 10-08-2018 11:38

Terör örgütü PKK, kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor.  İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı. 

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi.  Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

TECAVÜZE UĞRAYAN TERÖRİSTİNFAZ EDİLDİ: S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı.  Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi. 

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR İÇİN ÇATIŞMADA ÖLDÜ YALANI: Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 11:49 Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Washington'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başka yaptırımları devreye sokabileceği bildirildi.

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