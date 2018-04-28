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"PKK'lı Değilim" deyip AK Parti'den aday adayı oldu

"PKK'lı Değilim" deyip AK Parti'den aday adayı oldu

HDP'li Sırrı Sakık'ın ağabeyi Namık Sakık, "Ben hayatım boyunca hiç PKK'lı olmadım" deyip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 22:37 - Güncelleme: 28-04-2018 22:37

HDP'li Sırrı Sakık'ın ağabeyi Namık Sakık, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Aday adaylığını açıklamasının ardından, neden Halkların Demokratik Partisi (HDP) değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Muş Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan Namık Sakık, "Ben hayatım boyunca hiç HDP'li olmadım, PKK'lı olmadım. Çünkü ben solcu, sosyalist, ulusalcı bir beyine sahip değilim. Ben muhafazakar bir insanım. O ideoloji benim ideolojim değil" dedi.

"PKK VE HDP KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Soy isminin Sakık olduğunu hatırlatarak, Sakık soy isminin PKK ile eşleşmiş olduğunu belirten Sakık, "Evet benim soy ismim Sakık. Sakık soy ismi PKK ile eşleşmiş ama ben beynimi, yüreğimi hiç kimseye ipotek olarak sunmadım. Kürtlerin hepsi HDP'li değil, PKK'lı olamaz. PKK ve HDP Kürtleri temsil edemez çünkü Kürtler sosyalist, solcu, ulusalcı olmaz, ideolojileri bu değil. Hepsi, yüzde doksanı muhafazakardır" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK LİDERİ ERDOĞAN'DIR"

Ülkenin en büyük liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği konusunda AK Parti'ye büyük görevler düştüğünü söyleyen Sakık, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini korumanın tek yolu, Kürtlerin HDP ve PKK'dan ayrılmasıdır, onlardan kopması, onların yanında yer almamasıdır. Bu vesileyle AK Parti'ye çok büyük görevler düşüyor. AK Parti Kürtlere liman açmalıdır, Kürtler kendilerini bu partinin içerisinde hissetmelidir. Bu ülkenin en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz bununla kenetlenmeliyiz" diye konuştu.

"KÜRTLERİN HDP VE PKK'DAN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Kürtlerin HDP ve PKK'dan kurulması adına mücadele edeceğini konuşmasının devamında dile getirerek, AK Parti'den aday adayı olmasının sebebine değinen Sakık, "Ben bu toprakların ürünüyüm, ithal değilim. Ben bu ülkenin çocuğuyum, hepimiz beraber yaşamalıyız. Biz ümmetten dolayı beraberiz. Bu vesileyle benim AK Parti'den aday adayı olmamın tek sebebi, evet birlik ve beraberliği, dostluğu pekiştirmek, huzur ve barış için buradayım. Kürtlerin HDP ve PKK'dan kurtulması için mücadele edeceğim. Dağ, taş demeden her alanda inandığım şeyleri söyleyeceğim" ifadelerini kullandı

"PKK, KÜRTLERİN VE TÜRKİYE'NÜN KURTULUŞU DEĞİLDİR"

Sakık, konuşmasının devamında, "PKK, Kürtlerin ve Türkiye'nin kurtuluşu değildir. Türkiye'deki HDP yapısı işe hepsi solcu, sosyalist, ulusalcı, Marksist bir yapıya sahiplerdir. Bunlar Kürtleri temsil edemezler, temsil hakları da yoktur. Kürtleri kandırıyorlar, bu kan gölünden balık avlamaya çalışıyorlar. Kan gölünde balık olmaz, ancak ve ancak vampirler kanla beslenir, ben bunların hiçbirini tasvip etmiyorum. Bunlara karşı mücadele edeceğim, bunlara karşı gerçekleri bu halka anlatacağım, birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız" dedi.

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