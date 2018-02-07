PKK'dan Bülbül kırsalında kimyasal saldırı

Boyun Eğme… 07 Şubat 2018 01:46 Bunlar Suriyeli Değil......... Küresel militan!.. Olan garibim Suriye’ye oluyor yine. Emperyalizmin talan ettiği Suriye’ye ve binlerce savaş mağduru yoksul halkına....... Afrin'de Çocuk resimleri gördüm ...................içi ağlıyor insanın. Zulüm kalleş.