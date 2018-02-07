PKK'dan Bülbül kırsalında kimyasal saldırı

TÜRKİYE'nin Suriye'deki terör odaklarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır yenilgi alan PKK/PYD terör örgütü bu kez de kimyasal silah kullandı.
Bülbül kırsalında bulunan Şeyh Huruz köyüne yönelik klor gazlı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 ÖSO mensubunun gazdan etkilendiği 7'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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