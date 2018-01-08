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PKK'da yaprak dökümü! Birer birer kaçıyorlar

PKK'da yaprak dökümü! Birer birer kaçıyorlar

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’nin sözcüsü Talal Sülo’nun Türkiye’ye sığınmasının ardından, Suriye Ordusu’nun eski subayı Tuğgeneral Hüsam El Awak da örgütten ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 10:05 - Güncelleme: 08-01-2018 10:05

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nde (DSG) başlayan çözülme devam ediyor. DSG’nin önemli ismi Suriyeli Tuğgeneral Hüsam El Awak’ın iki hafta önce örgütten ayrıldığı ortaya çıktı.

Awak’tan önce DSG’nin Türkmen sözcüsü Talal Sülo kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı. Geçen günlerde de Deyrizor’daki Arap Bakkara Taburları örgütten ayrıldığını duyurdu. Ancak bu ayrılık örgüt tarafından onaylanmadığı için çatışma çıktı. Bakkara Taburlarına mensup 4 Arap YPG tarafından tutuklandı.

İSTİHBARAT MÜDÜRÜYDÜ: Geçmişte Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü yapan Tuğgeneral Hüsam El Awak, ‘ahlaksız davranışları’ nedeniyle ordudan uzaklaştırıldı. Awak ise muhalif olduğu için gönderildiğini savundu. Bir süre sonra Suriye’de gelişen iç savaşta ÖSO saflarına katıldı. Ancak burada da direnişe etkili destek vermediği ve vaktinin çoğunu Mısır’ın başkenti Kahire’de geçirdiği için muhalifler tarafından eleştirildi.

ÖSO'DAN KAÇTI
 
Hüsam El Awak, bir süre sonra Türkiye ile DEAŞ arasında petrol ticareti yapıldığını ileri sürdü ve elinde belgeler olduğunu, yayınlayacağını açıkladı. Ancak iddia ettiği belgeler ortaya çıkmadı. Türkiye’yi suçlayan açıklamalarda başrolü çeken Tuğgeneral Awak, 2016’da ÖSO saflarından kaçarak DSG’ye katıldı.

SÜLO DUYURMUŞTU
 
El Awak’ın DSG’ye katılışı 13 Ekim 2016’da bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Awak’la birlikte DSG sözcüleri Talal Sülo, Kahraman Afrin, YPG’nin o dönemki sözcüsü Redur Halil ve örgüte yakın Müslüman ve Hristiyan din adamları ile aşiret liderleri katıldı. Awak toplantıda yaptığı açıklamalarda sürekli Türkiye’yi suçladı. Awak’ın terör örgütüne katılışını kendisi gibi DSG’den kaçan Talal Sülo duyurdu. Bu toplantıdan yaklaşık bir yıl sonra Hem Sülo hem de Tuğgeneral Awak kaçarak terör örgütünden ayrıldı. İki isimde ayrılışları sırasında terör örgütünü demokratik olmamak ve bir çok suç işlemekle suçladı.

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