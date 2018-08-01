PKK zanlısının iadesi için skandal gerekçe! 'Türkiye'de zulüm görebilir'

DANİMARKA, kırmızı bültenle arandığı için 14 Temmuz'da yakaladığı bir PKK zanlısını skandal bir gerekçe ile Türkiye'ye iade etmeyip serbest bıraktı. Sputnik'te yer alan habere göre Ankara'nın adım adım takip ettiği ve kırmızı bültenle 192 ülkede aradığı bir zanlıyı yakalayan Danimarka, baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti.

14 TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

Savcılık, adını açıklamadığı ama PKK üyeliğiyle suçlandığını belirttiği Türkiye vatandaşı zanlının, 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalanarak gözaltına alındığını, o zamandan beri de iade talebinin incelendiğini kaydetti. Anadolu Ajansı (AA), 14 Temmuz'da 'PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığı' haberini geçmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılık yetkilisi Sune Loevtrup, PKK üyeliğiyle suçlanan 58 yaşındaki Türkiye vatandaşının iadesinin baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Loevtrup, yetkililerin Danimarka'nın sınırdışı ve iade yasalarının tüm şartlarının yerine getirilmediğine karar vermesi sonucu Türkiye vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.