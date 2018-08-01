  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK zanlısının iadesi için skandal gerekçe! 'Türkiye'de zulüm görebilir'

PKK zanlısının iadesi için skandal gerekçe! 'Türkiye'de zulüm görebilir'

DANİMARKA, kırmızı bültenle arandığı için 14 Temmuz'da yakaladığı bir PKK zanlısını zulüm görebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iade etmeyi reddetti. Savcılık, 14 Temmuz'da yakalanıp tutuklanan zanlının serbest bırakıldığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 17:21 - Güncelleme: 01-08-2018 17:21

DANİMARKA, kırmızı bültenle arandığı için 14 Temmuz'da yakaladığı bir PKK zanlısını skandal bir gerekçe ile Türkiye'ye iade etmeyip serbest bıraktı. Sputnik'te yer alan habere göre Ankara'nın adım adım takip ettiği ve kırmızı bültenle 192 ülkede aradığı bir zanlıyı yakalayan Danimarka, baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti. 

14 TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI
Savcılık, adını açıklamadığı ama PKK üyeliğiyle suçlandığını belirttiği Türkiye vatandaşı zanlının, 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalanarak gözaltına alındığını, o zamandan beri de iade talebinin incelendiğini kaydetti. Anadolu Ajansı (AA), 14 Temmuz'da 'PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığı' haberini geçmişti.

SERBEST BIRAKILDI
Başsavcılık yetkilisi Sune Loevtrup, PKK üyeliğiyle suçlanan 58 yaşındaki Türkiye vatandaşının iadesinin baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Loevtrup, yetkililerin Danimarka'nın sınırdışı ve iade yasalarının tüm şartlarının yerine getirilmediğine karar vermesi sonucu Türkiye vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK zanlısının iadesi için skandal gerekçe! 'Türkiye'de zulüm görebilir' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TURFANLI 01 Ağustos 2018 17:51 Dostum değilsin lan sefil aşağılık Avrupa!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro