PKK tırstı! Kürt sitesi duyurdu Sincar ile ilgili bomba haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı " Bir gece ansızın Sincar’a da gireriz” açıklaması sonrasında terör örgütü PKK Sincar'ı boşaltacağını duyurdu. Bomba gelişmeyi Kürt sitesi Rudaw, Kandil'den gelen KCK açıklamasıyla verdi. KCK yürütme konseyi açıklamasındada "Güçlerimizi Şengal’den çekme kararı aldık' ifadelerini kullandı. Ancak Türkiye bu açıklamaya temkinli yaklaşıyor ve bunun stratejik bir hamle olarak görüyor.

KCK Yürütme Konseyi'nin açıklaması Türkiye'nin Sincar resti sonrasında geldi. Açıklamadaki şu ifadeler dikkat çekici oldu;

-"Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak’ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Êzidî halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal’deki güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağlamıştır.'

PKK TAKTİK Mİ YAPIYOR? : KCK açıklamasında PKK'nın Sincar'dan ne zaman çekileceğine ilişkin bir tarih yer almıyor. Bu da terör örgütünün oyalama taktiği olarak yorumlanıyor. Aynı yöntemi PKK aylardır Menbiç'te uyguluyor. CNN Türk programcısı ve Posta'nın Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ile gazeteci Cem Küçük de bu noktaya dikkat çekti. Hakan Çelik twitterdan KCK açıklamasına ilişkin şu twiti attı;

CEM KÜÇÜK : BİR KARŞILIĞI YOK

Cem Küçük ise 'KCK'nın çekiliyoruz' açıklamasının güvenlik kaynaklarına göre bir karşılığı olmadığını duyurdu. Küçük şunları yazdı;

-Güvenlik bürokratlarımıza göre “PKK Sincar’dan çekiliyor” türü haberlerin sahada bir karşılığı yok. Böyle haberlere itibar etmemek gerekir. PKK Sincar’daki faaliyetlerine YBŞ adıyla devam ediyor.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİNCAR İÇİN NE DEMİŞTİ : Afrin harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart pazartesi günü Sincar açıklaması yapmıştı. Erdoğan şunları söylemişti;

-“Irak Merkezi Hükümeti’ne Sincar’da ikinci bir Kandil’e müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Siz halletmezseniz biz hallederiz. Bir gece ansızın Sincar’a da gireriz” .

SİNCAR NEDEN ÖNEMLİ PKK'NIN ELİNE NASIL GEÇTİ?: IŞİD'in 2014'te Sincar'a saldırmasını sonrasında peşmerge buradan çekilmişti. Bunu fırsat bilen terör örgütü PKK bölgeye yerleşti. Türkiye Sincar'a ikinci Kandil gözüyle bakıyordu.

Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!