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PKK panikte! Gençleri sokaktan zorla alıp cepheye sürüyor

PKK panikte! Gençleri sokaktan zorla alıp cepheye sürüyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdiği aktarıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 11:49 - Güncelleme: 17-01-2018 11:49

TÜRKİYE'nin operasyon kararlılığı Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına karşı Afrin'de sivillere yönelik baskılarını artırdı.

GENÇLERİ ALIKOYDU: Örgüt son 2 günde 19-30 yaşlarındaki 80 civarı genci Afrin ilçe merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alıkoydu. Yaklaşık 130 genç, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü.  Afrin'de çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor.

HER SIKIŞTIĞINDA BUNU YAPIYOR: YPG, Afrin'de geçen yıllarda da binlerce genci zorla silah altına almıştı. Aralarında kız çocuklarının olduğu gençlerin aileleri ve Afrin halkı, örgütü birçok kez protesto etmişti. Öte yandan, terör örgütü YPG bugün ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu.

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ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDULAR: ABD liderliğindeki koalisyonun, YPG ile birlikte Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda görev yapacak bir sınır gücü kurma çalışması yaptığını açıklaması, Ankara'yı öfkelendirdi. Terör örgütü, uluslararası topluma duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu. Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Afrin yalnız bırakılmayacaktır" denildi. 

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