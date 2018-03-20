PKK operasyonunda FETÖ elebaşının kitabı bulundu

Antalya'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda ile terör örgütü PKK/KCK/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, ruhsatsız silah, fişek, av tüfeği, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.