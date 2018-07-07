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PKK o hain saldırıyı üstlendi

PKK o hain saldırıyı üstlendi

Lice'deki Yalımlı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 21:30 - Güncelleme: 07-07-2018 21:30

Terör örgütü PKK, Lice’de baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi. Lice’de geçen cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler’in katledilmesi örgütün internet sitesinden duyuruldu.

Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca not bırakılmıştı

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba-oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • zeynep yayla 07 Temmuz 2018 21:49 hain pkk yı atom bombası ile öldürmek lazım daha güzel geberirler

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