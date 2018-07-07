PKK o hain saldırıyı üstlendi

Terör örgütü PKK, Lice’de baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi. Lice’de geçen cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler’in katledilmesi örgütün internet sitesinden duyuruldu.
Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca not bırakılmıştı
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba-oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.
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