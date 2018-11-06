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PKK Münbiç'te tankerlerden haraç kesiyor işte o anların görüntüleri...

PKK Münbiç'te tankerlerden haraç kesiyor işte o anların görüntüleri...

Terör örgütü PKK/PYD’nin Münbiç’i terketmeme nedenlerinden en başta geleni kameralara yakalandı. Her gün binlerce yakıt tırının geçiş yapmak zorunda olduğu Münbiç’te teröristler, tankerlerden haraç alırken görüntülendi. PKK böylece milyonlarca dolar gelir elde ediyor....

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 12:47 - Güncelleme: 06-11-2018 12:47

TERÖR örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç’te tır ve kamyonlar için oluşturulan kapı İHA tarafından görüntülendi ve PKK'nın Münbiç direnişinin asıl sebebi bir kez daha gözler önüne serildi. Çoğunluğunu örgütün kontrolünde bulunan Deyrizor ve Rakka’dan akaryakıt getiren tırların oluşturduğu binlerce tır ve kamyon Münbiç’de terör örgütü tarafından oluşturulan sözde geçiş kapısında durduruluyor.

BİR TIRDAN 300 LİRA VERGİ ALIYORLAR... Bir tırdan yaklaşık 300 TL vergi alındığı, terör örgütü PKK/PYD’nin günlük kazancının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor.

ABD ASKERLERİ YAKINDA DEVRİYE ATIYOR... Amerikan askerlerinin de gün boyu yakın noktalarda devriye attığı belirtilen bu geçiş kapısında bulunan terör örgütü üyeleri tır şoförlerini, bazen günlerce bu nokta da bekletiyor.

İHA tarafından görüntülenen görüntülerde, sözde geçiş kapısında park etmiş halde bekleyen tırlar ve tır hareketliliğinin çok yüksek olduğu görülüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 12:47 Hani munbuci almistik bizimdi)))

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