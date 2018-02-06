PKK mülteci kampındaki sivilleri vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

PKK mülteci kampındaki sivilleri vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

AFRİN'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, harekatın hedefindeki Afrin'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde bulunan terör örgütü mensupları mülteci kampına saldırdı. PKK/PYD'li teröristler Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla bölgedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındığı bildirildi.

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PKK mülteci kampındaki sivilleri vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

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PKK mülteci kampındaki sivilleri vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

İşte teröristlerin vurduğu mülteci kampından görüntüler...

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PKK mülteci kampındaki sivilleri vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

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