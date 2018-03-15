PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İli Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 21.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2, 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle tamamlanmıştır.

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PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın/EYP’ye 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır, 3’ü hafif olmak üzere 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 8 adet doğal mağara, 15 adet sığınak ve 3 adet terörist mevziisi tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.

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PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Makineli piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Mavzer tüfeği, 4 adet Tabanca, 8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, bin 684 adet Bixi makineli tüfeği fişeği, bin 106 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 68 adet Zagros Keskin Nişancı tüfeği fişeği, 282 adet Mavzer tüfeği fişeği, 6 adet 5, 56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre ele geçirildi.

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