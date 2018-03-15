PKK mağarasından çıktı! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Twitter

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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İli Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 21.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2, 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle tamamlanmıştır. Twitter

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Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın/EYP’ye 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır, 3’ü hafif olmak üzere 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 8 adet doğal mağara, 15 adet sığınak ve 3 adet terörist mevziisi tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Twitter

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