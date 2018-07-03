'PKK ile mücadelede işbirliğine hazırız'

Başkent Bağdat'ta yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini dile getiren Mahcub, Irak’ın PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, “PKK'nın söz konusu bölgede varlığı 80'li yılların ortasına uzanıyor. Örgütle mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.