'PKK ile mücadele edip yedi düvelle şavaşıyoruz'

Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı’nı fotoğraf ve videolarla anlatan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin neden Afrin’de olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bize Afrin’e niye gittik sorusu çok soruluyor? Aslında biz Afrin’e gitmedik, Afrin bize geldi. Beşiktaş saldırısında geldi, 40 polis şehidimizin olduğu yerde. Ankara’daki Genelkurmay’ın önündeki patlamada geldi. Nusaybin’de geldi. Sur’da, Cizre’de geldi. Türkiye bir karar verdi ve ’artık topraklarıma terör gelmeyecek’ dedi. Fırat Kalkanı, 15 Temmuz’dan sonra kuşatmayı yardığı ilk harekattır. Yani büyük oyunu bozduğu ilk harekat. Türkiye’de neden 14 aydır bir terör eylemi olmuyor sorusunun cevabı da bu. Sınır güvenliğinizi sınırda sağlamaya çalışıyorsanız başarılı olamazsınız. Teröristleri sınırlarınızın ötesinde etkisiz hale getirmeye başladığınız anda sınır güvenliğiniz olmuş oluyor.”

"PKK İLE MÜCADELE EDİP YEDİ DÜVELLE SAVAŞIYORUZ"

PYD/PKK/YPG’nin şu ana kadar yaptığı tünellerin 100 kilometreyi aştığını, bunun maliyetinin terör örgütü PKK ve PYD tarafından karşılanamayacağının altını çizen Yarar, "PKK’nın bu tünelleri yapmaya parası da aklı da yetmez. Yani TSK’nın beton delicilerin kabiliyetinin 2 metre olacağını bileceksin ve sen bunu tam da 2 metre yapacaksın, TSK’nın geçebileceği yerleri bileceksin, ona göre de donanım yapacaksın. O yüzden bunun adını şöyle koymak lazım. Biz Afrin’de PKK ile terör ile mücadele ediyoruz ama arkasındaki yedi düvelle de savaşıyoruz. Biz Afrin’de neden vardık, sorusunun cevabı aslında biz Afrin’e gitmeden önce de onlar bize geldi. 15 Temmuz’da da geldiler. Eğer 15 Temmuz’da başarılı olsalardı işte bütün bu yığınaklar, Türkiye’nin işgalinde kullanılacaktı. Yaklaşık 35 bin terörist sınırdan girerek Hatay’ı Türkiye’den koparmış ve Suriye’ye katmış olacaktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sadece terörle mücadele etmek için Afrin’de olduğunu ancak bunun yanı sıra Suriye üzerinden Türkiye’den hesap sormak isteyenlerle de hesaplaştığını belirten Yarar, Türkiye’nin artık kendisine kefen biçene mezarını kaz mesajı verdiğini bunu da Afrin’de, Fırat Kalkanında net bir şekilde ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.