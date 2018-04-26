  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK hülle yaptı! Irak'taki seçimlere katılıyor...

PKK hülle yaptı! Irak'taki seçimlere katılıyor...

Terör örgütü PKK, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere, yaklaşık 2 yıl önce Musul'un Sincar ilçesinde kurulan Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi adı altında giriyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-04-2018 17:29 - Güncelleme: 26-04-2018 17:29

Terör örgütü PKK'nın Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere, 2 yıl önce Musul'un Sincar ilçesinde kurulan "Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi" (PADE) adı altında gireceği belirtildi.

Sincar'da faaliyet gösteren Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgede askeri faaliyetlerin yanı sıra siyasi çalışmalarına da hız verdiğini belirterek, "PKK'nın Şengal'den (Sincar) çekildiği iddiası kurgulanmış bir senaryo ve yalandan ibaretti" dedi.

PKK'nın PADE adı altında Irak'taki genel seçimlere girip Sincar'dan Bağdat'ta bir milletvekili göndermeyi hedeflediğini aktaran Şeşo, "Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi, PKK'nın icadı olup, aynı fikir ve ideolojiyle slogana sahip. PKK, Ezidi dinini ve halkını kullanarak, Irak'taki siyasi hayatın içine sızmaya çalışıyor" uyarısında bulundu.

Şeşo, Bağdat hükümetinin bu partiye yasal olarak nasıl izin verdiğine ilişkin soru üzerine, "Irak merkezi hükümeti, ülkede parti kuracak kişilerin Irak vatandaşı olmasının yeterli olduğunu bahane ederek, PKK'nın Ezidiler üzerinden Irak'ta bir siyasi partiye sahip olmalarına fırsat veriyor" ifadelerini kullandı.

EZİDİLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosundan Ezidi milletvekili Şeyh Şamo ise PKK'nın Ezidilerin "en büyük düşmanı" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ezidilerin ismini kullanıp onlara düşmanlık edenlerin Irak meclisinde milletvekili bulundurması kabul edilemez. Böyle bir durum, Ezidilere yapılacak en büyük haksızlıkların başında yer alacaktır. PKK, farklı isimler altında Ezidi ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmeyi planlıyor."

PADE'nin 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Sımer Derveş Halef ve Hodeda Murad Reşo adında iki milletvekili adayı var.

PADE NE ZAMAN KURULDU?.. Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Örgüt, Sincar'daki askeri nüfuzunun yanı sıra kendi ideolojisini empoze etmek, Ezidileri her alanda kendisine bağımlı hale getirmek için Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Hareketi'ni kurmuştu.

Terör örgütü daha sonra, 26 Haziran 2016'da Sincar'ın Hanesor köyünde yapılan toplantının ardından söz konusu hareketin PADE adında partileştiğini, başkanlığına ise Ömer Salih'in seçildiğini duyurmuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK hülle yaptı! Irak'taki seçimlere katılıyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • nuriye gulmen 26 Nisan 2018 17:58 Kalles pkk allah senin ve seni destekleyenlerin belasini versin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro