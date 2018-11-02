PKK destekçisi 700'den fazla siteye hacker darbesi

Kendilerine Turkz adını veren hacker grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 700’den fazla Türkiye düşmanı siteyi hacklediğini duyurdu.

Ele geçirilen siteleri grubun Facebook ve Twitter hesabından duyuran grup üyeleri, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyetin 95. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Eylül ayının başlarında başlamış olduğumuz operasyonda 1 ay gibi bir kısa süre içerisinde 700'ün üstünde siteyi deface ederek bu özel güne layık bir operasyon yaptık. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz bu operasyon için gecesini gündüzüne katan emeği geçen teşekkür ediyoruz" paylaşımı yaptı.

Hackerlerden Süleyman Uygur, 2005 yılında ekiplerini kurarak bu tür faaliyete başladıklarını söyledi. Uygur, "Halen yayın hayatımıza www.turkz.org olarak devam ediyoruz. Özellikle siyasi amaçla Türkiye aleyhine saldırı yapan ve terör propagandası yapanlara karşılık veren bir ekibiz. 2016 yılından beri resmi olarak bu tür faaliyetlere devam ediyoruz. Misyonumuz, Türkiye değerleri ve devlet adamlarının ahlaki değerlerine sahip çıkmak ve yapılan saldırılara misilleme olarak karşılık veriyoruz" dedi.

YAŞLAŞIK 700 SİTEYE SİBER SALDIRI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye karşıtı ve terör propagandası yapan yaklaşık 700 internet sitesinin yayın hayatına son verdiklerini aktaran Süleyman Uygur, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaklaşık 700 siteye siber saldırı gerçekleştirdik. Bunların içinde 2 PKK sitesi, sözde Kürdistan’ın İngiliz Konsolosluğu, Yunanistan Milletvekili Niki Founta ile ajan Brunson olayıyla alakalı Amerikan, Ermeni siteleri ve birçok Türkiye aleyhinde saldırı yapan sitelere karşılık vererek saldırıda bulunduk. Görevimiz siber saldırı ve savunmadır. Bahsettiğim gibi 2016’dan beri bu faaliyeti icra ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Türkiye’ye yapılan saldırıları misliyle karşılık vereceğimizi buradan herkese ilan ediyoruz. Ele geçirdiğimiz belge ve dokümanları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Devletimizin gerekli mecralarıyla sürekli paylaşım içerisindeyiz. Kesinlikle hiçbir kurumla ve siyasi partiyle bağımız yok. Tamamen bağımsız faaliyet gösteriyoruz. Kendi imkanlarımızla ayakta duruyoruz ve hiç kimseden kesinlikle maddi, manevi destek almıyoruz" diye konuştu.

  • Güncel 02 Kasım 2018 23:19
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