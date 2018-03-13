  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK "çukur"daki taktiği Afrin'de uyguluyor

PKK "çukur"daki taktiği Afrin'de uyguluyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin bölgesinde teröristler, PKK'nın Güneydoğu'daki çukur eylemlerindeki gibi her yere patlayıcı tuzaklıyor. Sivillere ait birçok evde kapılar ve dolaplara hain tuzaklar kuran teröristler, sobalara bile patlayıcı döşüyor...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:03 - Güncelleme: 13-03-2018 14:03

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki yerleşim yerleri ve noktalar bir bir teröristlerden arındırılırken, örgüt mensuplarının Güneydoğu'daki çukur eylemlerindeki gibi çeşitli yerlere değişik şekillerde döşediği el yapımı patlayıcı ve mayınlar dikkati çekiyor.

AFRİN'E TAŞIDILAR: Mardin'in Nusaybin, Hakkari'nin Yüksekova, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri başta olmak üzere Güneydoğu'daki birçok yerleşim yerindeki çukur eylemleri sırasında kullandığı taktiği Afrin bölgesinde de sürdüren teröristler, bulundukları bölgeyi kaybedeceklerini anladıkları andan itibaren sivillere ait evler ile bina ve yolların yanı sıra taş ve kayaların altına el yapımı patlayıcı tuzaklıyor.

KAPI PENCERE DOLAP VE SABO: Güvenlik güçlerince terörden arındırılan bölgelerde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerin yerleşim yerleri veya yolların yakınlarındaki taş ve kayaların altına taşa benzer şekilde yaptıkları patlayıcıları döşedikleri belirlendi.

Sivillere ait birçok ev ve ahırda kapı, pencere ve dolaplara hain tuzaklar kuran YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlerde odun sobalarına bile patlayıcı döşediği tespit edildi.

Teröristlere karşı gece gündüz, yağmur çamur demeden büyük mücadele veren Mehmetçik, siviller ve harekata katılan güvenlik güçlerinin güvenliği için tuzakları tespit etmek adına önemli mücadele yürütüyor.

TSK'ya bağlı birlikler ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, dışarıdan bakılınca normal bir odun sobasını andıran sobanın kapak ve borularının içerisine döşenmiş el yapımı patlayıcı buldu. 

Terörden arındırılan her yeni bölgede farklı farklı patlayıcı tuzaklarla karşılayan Mehmetçik, uzman personel ve teknolojik cihazlarla tuzakları bularak bombaları imha ediyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK "çukur"daki taktiği Afrin'de uyguluyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro