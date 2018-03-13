TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki yerleşim yerleri ve noktalar bir bir teröristlerden arındırılırken, örgüt mensuplarının Güneydoğu'daki çukur eylemlerindeki gibi çeşitli yerlere değişik şekillerde döşediği el yapımı patlayıcı ve mayınlar dikkati çekiyor.

AFRİN'E TAŞIDILAR: Mardin'in Nusaybin, Hakkari'nin Yüksekova, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri başta olmak üzere Güneydoğu'daki birçok yerleşim yerindeki çukur eylemleri sırasında kullandığı taktiği Afrin bölgesinde de sürdüren teröristler, bulundukları bölgeyi kaybedeceklerini anladıkları andan itibaren sivillere ait evler ile bina ve yolların yanı sıra taş ve kayaların altına el yapımı patlayıcı tuzaklıyor.

KAPI PENCERE DOLAP VE SABO: Güvenlik güçlerince terörden arındırılan bölgelerde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerin yerleşim yerleri veya yolların yakınlarındaki taş ve kayaların altına taşa benzer şekilde yaptıkları patlayıcıları döşedikleri belirlendi.

Sivillere ait birçok ev ve ahırda kapı, pencere ve dolaplara hain tuzaklar kuran YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlerde odun sobalarına bile patlayıcı döşediği tespit edildi.

Teröristlere karşı gece gündüz, yağmur çamur demeden büyük mücadele veren Mehmetçik, siviller ve harekata katılan güvenlik güçlerinin güvenliği için tuzakları tespit etmek adına önemli mücadele yürütüyor.

TSK'ya bağlı birlikler ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, dışarıdan bakılınca normal bir odun sobasını andıran sobanın kapak ve borularının içerisine döşenmiş el yapımı patlayıcı buldu.

Terörden arındırılan her yeni bölgede farklı farklı patlayıcı tuzaklarla karşılayan Mehmetçik, uzman personel ve teknolojik cihazlarla tuzakları bularak bombaları imha ediyor.