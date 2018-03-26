  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK çekildi ama YBŞ hâlâ Sincar'da!

PKK çekildi ama YBŞ hâlâ Sincar'da!

Irak'ın Sincar (Şengal) kentinde PKK'nın çekildiği belirtilirken, yerine Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin yerleştiği belirtiliyor. Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK'nın çekildiğini ancak Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü Şengal Direniş Birlikleri'nin (YBŞ) bölgeden çekilmediğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 16:55 - Güncelleme: 26-03-2018 16:55

Türkiye sınırlarını tehdit eden PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinden çekildiği ifade edilirken Irak Merkezi Yönetimi bugün bölgeye yerleştiğini açıklamıştı. Irak'ın gönüllü halk gücü olan Haşdi Şabi'nin komutanı Kenan Tuzlu PKK'nın sadece kent merkezinden değil kırsaldan da çekildiğini açıkladı. Öte yandan PKK da Sincar'dan çekildiğini açıklarken, Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü Şengal Direniş Birlikleri'nin ise (YBŞ) Sincar'da kalacağı belirtiliyor. YBŞ, kendini Irak'ın bir gücü olarak görüyor ve PKK ile ilişkisinin olmadığını savunuyor.

'PKK 2 GÜN ÖNCE SİNCAR'DAN ÇEKİLDİ, HAŞDİ ŞABİ'DEN BİR TUGAY BÖLGEYE YERLEŞTİ'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Sincar'dan çekildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK 2 gün önce Sincar'dan çekildi. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. YBŞ güçlerinin çekildikleri yönünde ise herhangi bir bilgi bize gelmedi. Sincar kent merkezine ve kırsal alanına Haşdi Şabi güçleri yerleşti. Haşdi Şabi'den bir tugay yerleşti. Sincar halkını artık olası tehlikelerden bu güçler koruyacak."

KCK YÜRÜTME KONSEYİ 'ÇEKİLİYORUZ' DEMİŞTİ, YBŞ'NİN İSE BÖLGEDE KALACAĞI BELİRTİLİYOR

Ezidilerin yoğun yaşadığı Musul'a bağlı Şengal ilçesi IŞİD'den alındıktan sonra PKK'ya bağlı olduğu savunulan YBŞ güçleri kentte ve kırsalda kalmış, aynı zamanda buralarda üs kurmuştu. 

Türkiye ise PKK'nın Şengal'de olmasına sert tepki gösteriyor ve Şengal'ın 'ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceklerini' açıklayarak müdahale etmeye hazırlanıyordu.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı ise  23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirterek, "Şengal'den gerillalarımızı çekiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun yaşadığı 450.000 nüfuslu Sincar ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti.

Peşmerge ve Kürt güçleri Şengal'i 2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü YBŞ  de Şengal'in IŞİD'den alınması operasyonuna katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar operasyonu açıklaması

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK çekildi ama YBŞ hâlâ Sincar'da! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 17:45 Uzun lafın kısası, Aralık 2016’da olduğu gibi, Mart 2018’de de yine Rusya’nın liderlik ettiği bir plan yürürlüğe konuyor.................

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro