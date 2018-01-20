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PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

Türkiye Afrin operasyonunun hazırlıklarının son aşamasına geldi.Türkiye Afrin'e girerse Terör örgütü PKK/PYD'ye büyük bir darbe vurulmuş olacak. Çünkü Afrin terör örgütünün üssü konumunda...Paniğe kapılan PKK Türkiye'nin Afrin'e girmemesi için Rusya'dan yardım istedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 09:51 - Güncelleme: 20-01-2018 09:51

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Rusya'nın araya girerek Türkiye'nin Afrin operasyonuna engel olmasını istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor.

KANDİL'DE PANİK: TSK'nın yaptığı harekat hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye neden oldu.

RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu. Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.

ERDOĞAN'IN TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEYİN

Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 13:00 İZİN OLSUN VEYA OLMASIN YOK OLACAKSINIZ. MAĞARADAN ÇIKIN YABANİ HAİNLER ŞUNUN BUNUN UŞAKLARI.

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