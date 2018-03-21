PKK adına propaganda yapan müteahhit tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen A.K.Y'yi, Çırkan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Müteahhitlik yaptığı belirtilen emekli bankacı A.K.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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