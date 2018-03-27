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Pizzaya tükürme görüntüsü olay oldu! İşin aslı başka çıktı

Pizzaya tükürme görüntüsü olay oldu! İşin aslı başka çıktı

ESKİŞEHİR'de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntülerin suç şebekesi tarafından bilinçli olarak kaydedildiği ve pizza şirketinden şantajla 1 milyon lira istendiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:59 - Güncelleme: 27-03-2018 14:59

Eskişehir’de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin bilinçli olarak çekildiği ve pizza şirketine bu görüntülerle şantaj yapılarak 1 milyon lira istendiği öne sürüldü.

Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından pizzayı müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.

ŞANTAJ İDDİASI
Eskişehir'de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerin bilinçli olarak çekildiği ve pizza şirketine bu görüntülerle şantaj yapılarak 1 milyon lira istendiği öne sürüldü. Firma yetkilisi Feyzal Güler, konunun mahkemeye taşındığını söyledi. Güler, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Bize yeni işe giren bir kurye. Olayın gelişme şekli başka. Bu organize bir şebekenin işi. Bu görüntü bilinçli olarak kamera önünde çekilmiş. Sonra bu görüntü ile bize döndüler ve 1 milyon TL şantaj yolu ile para istediler. Bizim şirket avukatımız ile onların avukatı görüştü. Şirket avukatımızdan, karşı tarafın avukatı, "elimizde bu görüntüler var 1 milyon TL para istiyoruz. Aksi taktirde bunu yayınlayacağız" demiş. Bizim avukatımız da bunu yazılı olarak gönderin, değerlendirelim diyor. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı yazılı 500 bin lira istediklerini belirten yazılı bir belge geçiyor. 500 bin lira bizden para istiyorlar. Biz bunu aldık Eskişehir'de Organize Suçlardan sorumlu savcıya suç duyurusunda bulunduk. Biz mahkemeye verdik. Savcı da bu vatandaşları çağırıp ifadelerini aldıkları gün, görüntü çıkmaya başladı."

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ülkücü kale 27 Mart 2018 15:27 kardeşin , sizin sistenizi açmaktan korkuyorum.. her taraftan ses geliyor...lütfen kaldırın bu sesli reklamları..baktım devam ediyor girmeyeceğim.

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