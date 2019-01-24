Piyasaya bomba gibi giren Halka dizisine flaş transfer yapıldı

Dizilerin 3 hafta ara vermesinden faydalanarak ilk bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Halka dizisi, şimdiden hayran kitlesini çoğalttı. Dizinin kadrosunda Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Funda İlhan ve Serhat Midyat gibi usta isimlerin yanı sıra Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı da yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra diziye 3. bölümünden itibaren yeni bir oyuncu katılacak.
Son olarak ATV ekranlarında olaylı bir şekilde final yapan Aşk ve Mavi dizisinde 3 sezon rol alan oyuncu Uğur Uzunel, Halka dizisine dahil oldu. Uzunel, senaryosunu Aziz Tuna C., Selim Bener ve Ali Demirel'in yazdığı 'Halka'da 'Bolpaşa Şener' rolünü oynayacak.
1988 yılında doğan ünlü oyuncu Uğur Uzunel, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okumuştur. İlk Televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya'da yaşayan oyuncu, El Yazısı, Evdeki Yabancılar, Şeref Meselesi projelerinde de yer almıştır.
HALKA DİZİSİNİN KONUSU: Halka dizisinde Kaan ve Cihangir isminde iki gencin intikam hikayesi ele alınıyor. Dizinin ismi, simgesi üç halka olan 40 yıllık bir suç örgütünden geliyor.
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