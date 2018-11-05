Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında Dolar ve çeyrekte son durum

TÜİK’in saat 10:00’da açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi dolar güne 5.43 ile başladı. Euro 6.19 ile güne uyanırken çeyrek altın fiyatının alış fiyatı ise 344 TL…



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1890 lira olmuştu.



Saat 08:00 itibari ile dolar ve altındaki durum şöyle:



TÜFE AYLIK YÜZDE 6,30 ARTMIŞTI

Öte yandan TÜİK’in Eylül ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları ise şöyleydi:

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşmişti

Yİ-ÜFE AYLIK YÜZDE 10,88 ARMIŞTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış göstermişti.