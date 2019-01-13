Piyasaların gözü bu hafta Merkez'de olacak

Yurtiçi piyasalarının merakla beklediği veriler pazartesinden itibaren açıklanmaya başlanacak. Yeni yılda açıklanacak ve merakla beklenen veriler şöyle:

14 OCAK PAZARTESİ SANAYİ ÜRETİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıklayacak. Arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 3 civarında düşüş öngörülüyor. Ekonomin büyümenin önce göstergelerinden sanayi üretimi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı

15 OCAK SALI İŞSİZLİK RAKAMI

TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik oranının yüzde 11 seviyesinin üzerinde kalması bekleniyor.Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11.4 olmuştu.

Hazine bu hafta 12 ay vadeli kuponsuz tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

TÜİK saat 10:00'da Kasım perakende endekslerini duyuracak. Ekim ayında arındırılmamış perakende endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 düşmüştü. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış veri ise eylüle göre yüzde 2.6 gerilemişti.

BÜTÇE DENGESİ

Saat 11:00'de Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi 54.5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı bütçe açığı tahmini ise 65.9 milyar TL.

16 OCAK ÇARŞAMBA FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. karar saat 14:00'te duyurulacak. Beklentiler politika faizini pas geçmesi yönünde.

KONUT RAKAMLARI

TÜİK saat 10:00'da Aralık Konut satışlarını duyuracak. Konut satışları Kasım ayında toplam 89 bin 626 adet olurken, Ekim ayına göre yüzde 39, bir önceki ayın aynı ayına göre ise yüzde 27 düştü. İpotekli satışlardaki düşüş yıllık bazda ise yüzde 86'yı buldu.

18 OCAK CUMA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Saat 10.30'da TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın Hazine'ye 37 milyar devredeceğini belirtti. Albayrak tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesinin nedeninin piyasaya daha erken likidite sağlamak olduğunu kaydetti.

ABD'de saat 16.30'da aralık ayı sanayi üretimi verileri duyurulacak