  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Piyasaların gözü bu hafta Merkez'de olacak

Piyasaların gözü bu hafta Merkez'de olacak

2019'da doların yükselmesi ile başlayan finans dünyası için pazartesinden itibaren yoğun bir hafta olacak. Gözler başta Merkez Bankası'nın faiz kararında olmak üzere işsizlik oranlarında da olacak.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 13-01-2019 14:25 - Güncelleme: 13-01-2019 14:25

Yurtiçi piyasalarının merakla beklediği veriler pazartesinden itibaren açıklanmaya başlanacak. Yeni yılda açıklanacak ve merakla beklenen veriler şöyle:

14 OCAK PAZARTESİ SANAYİ ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıklayacak. Arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 3 civarında düşüş öngörülüyor. Ekonomin büyümenin önce göstergelerinden sanayi üretimi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı

15 OCAK SALI İŞSİZLİK RAKAMI
TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik oranının yüzde 11 seviyesinin üzerinde kalması bekleniyor.Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11.4 olmuştu.

Hazine bu hafta 12 ay vadeli kuponsuz tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

TÜİK saat 10:00'da Kasım perakende endekslerini duyuracak. Ekim ayında arındırılmamış perakende endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 düşmüştü. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış veri ise eylüle göre yüzde 2.6 gerilemişti.

BÜTÇE DENGESİ
Saat 11:00'de Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi 54.5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı bütçe açığı tahmini ise 65.9 milyar TL.

16 OCAK ÇARŞAMBA FAİZ KARARI
Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. karar saat 14:00'te duyurulacak. Beklentiler politika faizini pas geçmesi yönünde.

KONUT RAKAMLARI
TÜİK saat 10:00'da Aralık Konut satışlarını duyuracak. Konut satışları Kasım ayında toplam 89 bin 626 adet olurken, Ekim ayına göre yüzde 39, bir önceki ayın aynı ayına göre ise yüzde 27 düştü. İpotekli satışlardaki düşüş yıllık bazda ise yüzde 86'yı buldu.

18 OCAK CUMA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Saat 10.30'da TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın Hazine'ye 37 milyar devredeceğini belirtti. Albayrak tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesinin nedeninin piyasaya daha erken likidite sağlamak olduğunu kaydetti.

ABD'de saat 16.30'da aralık ayı sanayi üretimi verileri duyurulacak

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Piyasaların gözü bu hafta Merkez'de olacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro