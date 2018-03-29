Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı!

Türkiye ekonomisi için kritik önem sahip olan 2017 yılı büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü. Bu rakam son 4 yılın rekoru. Beklentiler, dördüncü çeyrekte yüzde 7, yılın tümünde ise yüzde 7.2 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi.

Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

EN ÇOK HİZMETLER SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı, sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10,7 arttı.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 597 DOLAR

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2017 yılı büyüme oranının yüzde 7-7.5 aralığında çıkmasını beklediklerini açıklamıştı.

Türkiye ekonomisi 2016 yılında ise yüzde 3.2 büyümüştü.

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