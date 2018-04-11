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Piyasaların beklediği kritik rakamlar açıklandı

Piyasaların beklediği kritik rakamlar açıklandı

Şubat ayı cari açık rakamları açıklandı. Beklentilerin altında gerçekleşen cari açık 4.152 milyar lira oldu.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:16 - Güncelleme: 11-04-2018 10:16

Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 53 milyar 346 milyon dolar oldu. Özellikle para piyasaları açıklanan cari açık rakamlarına odaklanmıştı. Beklentiler şubatta cari açığın daha fazla gelmesi yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 53 milyar 346 milyon dolar oldu.

Şubatta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artışla 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 266 milyon dolar yükselişle 835 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 134 milyon dolar düşüşle 14 milyon dolara geriledi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta cari işlemler açığının 4,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 10:20 Masal anlatmayın...Ölmüşüz ağlayanımız yok!

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