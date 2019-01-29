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Piyasalar Çarşamba gününe odaklandı önemli veriler açıklanacak

Piyasalar Çarşamba gününe odaklandı önemli veriler açıklanacak

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların gözü kulağı Çarşamba gününde (yarın). Yurt içinde Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Amerikan Merkez Bankası ise (FED) faiz kararını açıklayacak.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 11:29 - Güncelleme: 29-01-2019 11:29

Piyasaların gözü yarına kilitlendi. Çarşamba günü açıklancak veriler ekonomik verileri etkileyecek. Yarın Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını saat 10:30'da yapacak.

Ankara'da yapılacak toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da bir sunum yapacak. Gelecek dönem enflasyon tahmin patikası ve para politikası duruşuna ilişkin sinyaller izlenecek.

2018 ENFLASYONU 


TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 artış gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Ayrıca saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 75.2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

FED'İN FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını  Türkiye saati ile 22:00'de açıklayacak. Bankanın yüzde 2.5 seviyesindeki faizi değiştirmesi beklenmiyor. Fed'in bu yıl içinde 2 faiz artışına gitmesi öngörülüyor. Fed en son 19 Aralık'ta fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde yüzde 2.25 – 2.50'ye yükseltmişti. Banka, 2018'de 25'er baz puanlık toplam dört faiz artırımı gerçekleştirmişti. Aralık toplantısında Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi.

TİCARET SAVAŞI GÖRÜŞÜLECEK
Çin ve ABD'den üst düzey heyetler 30-31 Ocak'ta ABD'de bir araya gelecek.

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