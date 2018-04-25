Piyasa bu kararı bekliyordu! Merkez Bankası faiz artırdı mı?

PİYASALAR bu kararı bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) beklendiği gibi geç likidite penceresi faizini 75 baz puan yükselterek %12.75'ten %13.50'ye çıkarttı.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit bırakırken gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.

İTHALAT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RİSKİ ARTIRDI... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

- Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

- Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

- Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

BEKLENTİLER BÖYLEYDİ... Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tüm katılımcılar Nisan'da faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu. Yine ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyordu.

MART TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mart ayı toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 HAZİRAN'DA... Merkez Bankası, 30 Nisan Pazartesi günü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da olacak.

Faiz kararı sonrası Dolar ilk tepki olarak 4.08'lerden 4.0350'ye kadar geriledi. Sonra tekrar yükselişe geçen dolar faiz kararı öncesindeki seviyesini de aştı...

Faiz kararı sonrası doların beyni döndü! İşte son rakamlar...