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Piyango vurdu! İYİ Parti Hazine'den kaç lira seçim yardımı alacak?

Piyango vurdu! İYİ Parti Hazine'den kaç lira seçim yardımı alacak?

CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla Meclis'te grup kuran İYİ Parti, Hazine'den 'seçim yardımı' almaya da hak kazandı?.. Meral Akşener'in 100 bin imza toplamasına gerek kaldı mı?..

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 15:17 - Güncelleme: 22-04-2018 15:21

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları İYİ Parti'yi Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı. Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek, Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı 'seçim yardımı'ndan faydalanacak. Akşener'in 100 bin imza iddiasından vazgeçip geçmeyeceği merak konusu oldu...

İYİ PARTİ GRUP KURMA SAYISINI ELDE ETTİ... 15 CHP’li milletvekili geçti ve 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaştı. İYİ Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler. Ancak Akşener'in gövde gösterisi yapmak için 100 bin imzayı yine de toplayacağı belirtiliyor. 

HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK... 15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesiyle birlikte İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek. Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı... İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor... 

Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleydi... İYİ Parti ile bu tablo da değişecek...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ecemnur 22 Nisan 2018 15:37 Örtülü ödenek ve Varlık fonundan Ak Partinin yediklerine bakarsak kürdan parası.

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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