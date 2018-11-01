Pitonu öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı!

Endonezya'da elinde tuttuğu yılanla çevresindekileri korkutmaya çalışan adama yılan saldırdı. Adamın yardımına korkuttuğu kişiler koştu.

Elindeki yılanla çevredekileri korkutuyordu. Yılan aniden yüzüne saldırdı. Görüntülerin adresi Endonezya. Elindeki yılanla gösteri yapmak isteyen adam zaman ilerledikçe işin dozunu kaçırmaya başladı.

KAFASINDAN TUTARAK ÖPMEK İSTEDİ Koluna sarılı yılanı kafasından sıkıca tutarak çevredekilerin üzerine doğru yürüdü. Aynı zamanda kolunu sağa sola savurarak tehlike dolu hareketlerine devam etti. Daha sonra yılanı kendisine doğru tutarak onu kafasından öpmek istedi. Ancak sağa sola savrulan ve başı fazla sıkışan yılan saldırganlaşmıştı.

SURATINA SALDIRDI Genç adamın boşluğundan faydalanan yılan aniden adamın suratına saldırdı. Adam ilk olarak çığlık attı, daha sonra da yılandan kendi çabasıyla kurtulmaya çalıştı. Fakat başaramadı. Daha sonra adamın yardımına ilk başta korkuttuğu kişiler koştu. Birçok kişinin de yardımıyla adam yılandan kurtulmayı başardı.