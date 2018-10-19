Ünlü pırlantacıyı İsrail mafyası mı öldürdü? Cebinden çıkan mektupta ne yazıyor?

ANTALYA’da 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen pırlantacının cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de 2 sayfalık mektup çıktı. Pırlantacının yakınları ise intihara inanamadıklarını belirtip, "İsrail mafyasından şüpheleniyoruz” dediler.

Dün akşam saat 17.30 sularında falezlerin kenarında bulunan parkta gezintiye çıkan bir vatandaş, kayalıkların uç kısmında bir şahsın yüzüstü bir şekilde hareketsiz olarak yattığını fark edip polisi aradı. Polis ölen şahsın pırlanta işleriyle uğraşan Mehmet Nalbant (60) olduğunu belirledi.

İKİ SAFYALIK MEKTUP ÇIKTI... Şahsın üzerinden ayrıca 2 sayfalık bir de mektup çıktı. Mektupta, Mehmet Nalbant’ın pırlanta işi yaptığı ve piyasaya borçları olduğu ancak 800 bin dolar alacağı olmasına rağmen alacaklarını tahsil edemediği ve bu yüzden intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

İSRAİL MAFYASI İLE TEHDİT EDİP ARAZİLERİMİ ELİMDEN ALDILAR... “Ailem ve arkadaşlarım sizden çok özür diliyorum” diye başladığı mektupta Nalbant’ın ayrıca, 100 dönümlük arazisi olduğunu belirterek,“Pırlanta toptancısının İsrail Mafyasında, yurt dışında güçlü kontakları var. Tehditle arazilerim elimden alındı. Bugün arazilerin değeri 8-9 milyon civarında. Borcumun 3 katı da alacağım var. Telefonda, whatsapp yazışmalarımda her şey var” dedi.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR... Cinayet şüphesi üzerinde de duran polis, mektup ve bardaktaki sıvıyı incelemek üzere çalışma başlattı. Bugün morga gelen aile yakınlarının ise son derece üzüntülü olduğu gözlendi. Yakınları, olayın intihar olduğuna inanmadıklarını söylerken, Mehmet Nalbant’ın 15 yaşından bu yana ticaretle uğraştığını belirttiler.

İSRAİL MAFYASINDAN ŞÜPHELENİYORUZ... Cenazeyi almaya gelen yeğenleri cinayetten şüphelendiklerini öne sürerek, “Defalarca ticarette batmış ve çıkmış birisi. Buna rağmen intihar etmedi. Kaç defa battı, her defasında ceketini alıp çıktı. Daha sonra yeniden toparladı. İsrail mafyasından şüpheleniyoruz” dediler.