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Piri Reis haritası Antarktika'da Türk bilim üssününde pusula olacak

Piri Reis haritası Antarktika'da Türk bilim üssününde pusula olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları gösterdiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 06:10 - Güncelleme: 06-01-2018 06:10

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları gösterdiğini belirtti. Özlü "Ülkemizin dünyada kutup bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışmalar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) hazırlandı." dedi.

Özlü, "Ulusal Kutup Bilim Programı"na (2018-2022) ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Piri Reis'in, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları gösterdiğine işaret eden Özlü, Türk bilim insanlarının da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.

Özlü, bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin de farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 15 Şubat-1 Nisan 2018'de yapılacağını bildirdi.

ÖNCELİK ANTARTİKA; Türkiye'nin dünyada kutup bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışmalar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) hazırlandığını anlatan Özlü, kutup alanındaki çalışmalarda önceliğin Antarktika'ya verileceğini ancak Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresiyle ilgili olan) ile ilgili faaliyetlerin planlanmasının hedeflendiğini de söyledi. 

Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında; Antarktika Kıtası'na ulusal seferlerin düzenlenmesi, kutup bilimlerinde ikili iş birlikleri ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasının amaçlandığına dikkati çeken Özlü, şöyle konuştu:

"Orta ve uzun vadede ise Türkiye'nin, Antarktika'nın ve Arktik'in geleceği ile kutupların korunmasında söz sahibi olmasını, ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke statüsüne geçebilmesi için bilim seferlerinin düzenlenmesini, bilimsel projelerin yürütülmesini, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi başta olmak üzere gerekli tüm çalışmaların bütünsel yaklaşımla yürütülmesini, Türkiye'nin Arktik Konsey'e katılımına yönelik yol haritasının oluşturulmasını, Türk bilim insanlarını kutup alanındaki araştırmalara yönlendirerek bu konudaki bilimsel ve teknolojik yetkinliğin artırılmasını, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programların yaygınlaştırılmasıyla kutup alanındaki insan kaynağı yetkinliğinin artırılmasını, kutup bölgeleriyle ilgili uluslararası organizasyonlara ülkemizin üyeliklerinin sağlanarak bu alandaki etkinliğinin artırılmasını, küresel iklim değişikliğiyle ilgili konularda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz." 

ULUSAL KUTUP BİLİM PROGRAMLARI'NIN DETAYLARI; 

Özlü, Ulusal Kutup Bilim Programı'nın fiziki, yer, canlı, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 4 ana başlıktan oluştuğunu anlatarak, programın detayları hakkında şu bilgileri aktardı:

 "Fiziki bilimler kapsamında; uygulamalı fiziki bilimler ve yenilikçi teknolojiler, atmosfer ve iklim araştırmaları, modelleme çalışmaları, noktasal ve hareketli gözlem sistemleri, deniz buzu süreçleri, astronomi ve astrofizik konuları incelenecek. Yer bilimleri çerçevesinde; jeodezik çalışmalar, jeomorfoloji (yüzey bilimi), volkanoloji (yanardağ bilimi), magmatizma-jeodinamik (yer kabuğunda, deprem, volkan gibi iç ve aşınma gibi dış etkenlerle oluşan değişikleri inceleyen yer bilim dalı), deniz, göl jeolojisi ve jeofiziği, buzul çalışmaları ve sismoloji (deprem bilimi) konuları araştırılacak. Canlı bilimlerinde; kutup biyoçeşitliliği, biyokimya ve biyojeokimyasal döngüler, biyoteknoloji, ekoloji ve kirlilik çalışmaları ile tıp konularında çalışılacak. Sosyal ve beşeri bilimlerde ise hukuk, uluslararası ilişkiler, çevre ve ekonomi gibi konular da ele alınacak."

Özlü, Ulusal Kutup Bilim Programı'nın anılan dönem sonrasında güncelleneceğini de sözlerine ekledi.

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