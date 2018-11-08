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Pınar Deniz kimdir Bir Deli Rüzgar oyuncusu Berk Cankat'la aşk mı yaşıyor?

Pınar Deniz kimdir Bir Deli Rüzgar oyuncusu Berk Cankat'la aşk mı yaşıyor?

Bir Deli Rüzgar'ın 'Gökçe'si Pınar Deniz'in, set arkadaşı Berk Cankat'la aşk yaşadığı öğrenildi. Çiçeği burnunda çift, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Peki Pınar Deniz kimdir nereli kaç yaşında? İşte Pınar Deniz'e dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:29 - Güncelleme: 08-11-2018 10:29

Fox TV'nin büyük umutlarla ekrana gelen fakat reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alan dizisi Bir Deli Rüzgar'dan bomba bir aşk haberi geldi. Dizide senaryo gereği aşk yaşayan Pınar Deniz ile Berk Cankat'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de mağazaları dolaşırken görüntülendi. Gazetecileri farkeden Berk Cankat o sırada ne yapacağını şaşırdı ve Pınar Deniz’e sarıldı. Çift, ardından, “Herkes bize bakıyor, fazla çekmeyin, utanıyoruz” dedi ve bir lokantaya girdi. 

Pınar Deniz, ‘Vatanım Sensin’de ‘Yıldız’ı oynarken 3 yıllık erkek arkadaşı Kaan Turgut’tan ayrılmıştı. Berk Cankat’ın da adı meslektaşı Dila Danışman ile dedikodulara karışmıştı.

PINAR DENİZ KİMDİR? Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

Bir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandıBir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandıBir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandıBir Deli Rüzgar bitti ama aşk bitmedi ünlü oyuncular fena yakalandıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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