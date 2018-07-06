Pınar Altuğ makyajsız halini paylaştı takipçileri isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın sezon finali yapmasıyla birlikte Pınar Altuğ da soluğu Akdeniz tatilinde aldı. Ünlü oyuncu yakın arkadaşlarıyla çekildiği sıfır makyajlı pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını "Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli" notuyla paylaştı.
MAKYAJSIZ HALİNİ BEĞENMEDİLER
Ünlü oyuncunun makyajsız halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı;
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