Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bornozlu fotoğraf akımı dünyadaki yıldızlardan ziyade Türkiye'deki ünlülerin de katıldığı bir akım olmuştu. O akım tam bitti derken Pınar Altuğ'dan eşiyle birlikte bomba bir fotoğraf geldi. Çift, önceki akşam paylaştıkları fotoğrafla bir anda magazin gündemine oturdu. Takipçilerinden bazıları Pınar Altuğ'u edepsizlikle suçladı.
44 yaşındaki Pınar Altuğ, 2000 yılında evlendiği Umut Elçioğlu'ndan 3 yıl sonra boşanmış ve 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evlenmişti. 11 yıllık evliliklerinden Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, sosyal medya hesabı Instagram'dan bornozlu fotoğraflarını paylaşınca, bir anda çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
EDEPLİ TAKILIN: Olay olan fotoğrafın altında düşüncesini paylaşan bir takipçi, "Hiç hoş görüntü degil, ayıp! Bornozla fotoğraf ne demek, biraz edepli takılın. Ayrıca oğlun gibi duruyor, kaldı ki sen güzel bayansın bornoza gerek yok" şeklinde ilginç bir yorum yaptı.
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