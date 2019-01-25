Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

Yıllardır ekranlarda olan Çocuklar Duymasın'da rol alan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bornozlu fotoğrafını paylaşınca bir anda gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bornozlu fotoğraf akımı dünyadaki yıldızlardan ziyade Türkiye'deki ünlülerin de katıldığı bir akım olmuştu. O akım tam bitti derken Pınar Altuğ'dan eşiyle birlikte bomba bir fotoğraf geldi. Çift, önceki akşam paylaştıkları fotoğrafla bir anda magazin gündemine oturdu. Takipçilerinden bazıları Pınar Altuğ'u edepsizlikle suçladı. Twitter

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44 yaşındaki Pınar Altuğ, 2000 yılında evlendiği Umut Elçioğlu'ndan 3 yıl sonra boşanmış ve 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evlenmişti. 11 yıllık evliliklerinden Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, sosyal medya hesabı Instagram'dan bornozlu fotoğraflarını paylaşınca, bir anda çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Twitter

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Önceki akşam paylaşılan bu fotoğrafa Pınar Altuğ'un takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Kısa süre içinde 50 binden fazla beğeni alan bu fotoğrafa tepkiler de gecikmedi. Fan sayfaları tarafından yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, bir takipçisi tarafından edepsizlikle suçlandı. Twitter

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