Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

Yıllardır ekranlarda olan Çocuklar Duymasın'da rol alan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bornozlu fotoğrafını paylaşınca bir anda gündeme oturdu.

Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bornozlu fotoğraf akımı dünyadaki yıldızlardan ziyade Türkiye'deki ünlülerin de katıldığı bir akım olmuştu. O akım tam bitti derken Pınar Altuğ'dan eşiyle birlikte bomba bir fotoğraf geldi. Çift, önceki akşam paylaştıkları fotoğrafla bir anda magazin gündemine oturdu. Takipçilerinden bazıları Pınar Altuğ'u edepsizlikle suçladı.

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Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

44 yaşındaki Pınar Altuğ, 2000 yılında evlendiği Umut Elçioğlu'ndan 3 yıl sonra boşanmış ve 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evlenmişti. 11 yıllık evliliklerinden Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, sosyal medya hesabı Instagram'dan bornozlu fotoğraflarını paylaşınca, bir anda çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

Önceki akşam paylaşılan bu fotoğrafa Pınar Altuğ'un takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Kısa süre içinde 50 binden fazla beğeni alan bu fotoğrafa tepkiler de gecikmedi. Fan sayfaları tarafından yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, bir takipçisi tarafından edepsizlikle suçlandı.

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Pınar Altuğ eşiyle bornozlu fotoğrafını paylaştı edepsizlikle suçlandı

EDEPLİ TAKILIN: Olay olan fotoğrafın altında düşüncesini paylaşan bir takipçi, "Hiç hoş görüntü degil, ayıp! Bornozla fotoğraf ne demek, biraz edepli takılın. Ayrıca oğlun gibi duruyor, kaldı ki sen güzel bayansın bornoza gerek yok" şeklinde ilginç bir yorum yaptı.

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