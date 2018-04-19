Pilottan korkutan anons: İstanbul'da hareketli dakikalar!

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan bir uçağın pilotu kalktıktan sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. Tehlikeyi önlemek adına oto pilottan çıkarak manevra yapan pilot, durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirerek, “2 bin feet'e (600 metre) geçerken belki 50 tane büyük kuş çıktı karşımıza aynı filmlerdeki gibi, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık" anonsu yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan bir uçağın pilotu kalktıktan sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. Pilot tehlikeyi önlemek adına oto pilottan çıkarak manevra yaptı. Tehlikeyi önleyen pilot o anları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Havalandıktan sonra 600 metrelerde kuş sürüsüyle karşılaşan pilotun Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı.

Kuşlara çarpmamak adına manevra yapan pilot, "Sürüler var oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e (600 metre) geçerken belki 50 tane büyük kuş çıktı karşımıza aynı filmlerdeki gibi, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık demin kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de, "Anlaşıldı efendim Gökçen Kule'yi uyaracağım" cevabını verdi.

En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

  • Güncel 19 Nisan 2018 18:43
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