Pilot Melike Kuvvet giyemediği Binbaşı tulumu ile uğurlandı

TABUTUNUN ÜZERİNE BİNBAŞI RÜTBELİ TULUMU KONDU: Melike Kuvvet'in cenazesi bugün cenaze namazının kılınacağı Hacı Veyis Camii önüne getirildi. FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yapan bekar Melike Kuvvet'in, mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden görevine başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Türk bayrağına sarılı Kuvvet'in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu konuldu. Anne Emine Kuvvet, kızının tabutuna sarılıp, binbaşı tulumunu öptü. Kız kardeşi İlknur Kuvvet de tabuta sarılıp ağladı.

ASKER PİLOT ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI: Melike Kuvvet'i, asker olan pilot ve subay arkadaşları ile ordudan uzaklaştırıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

