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Pilot kokpitte elektronik sigara içmeye kalkınca olanlar oldu

Pilot kokpitte elektronik sigara içmeye kalkınca olanlar oldu

Çin Hava Yollarına ait bir uçuş sırasında pilotlardan biri elektronik sigara içince, oksijen seviyesi düştü ve uçak acil iniş düzenine geçti. Olay, Salı günü Hong Kong Dalian seferini yapan uçakta meydana geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 02:28 - Güncelleme: 14-07-2018 02:28

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Çinli müfettişler pilotun elektronik sigara içtiğini gizlemeye çalışırken yanlışlıkla klimayı kapattığı için oksijen seviyesinin azalmasına yani kabin basıncının düşmesine yol açtığını ve sorunun kaynağı anlaşılana kadar uçağın acil inişe geçirildiğini söylüyorlar. Olay, Salı günü Hong Kong Dalian seferini yapan uçakta meydana geldi.

Acil iniş düzenine geçilmesiyle oksijen maskeleri indi ve uçak 6 bin 500 metreden fazla irtifa kaybetti, daha sonra yine normal uçuş yüksekliğine çıktı.

Çin Havacılık Dairesi tarafından yürütülen ilk incelemeler ikinci pilotun, elektronik sigarasının dumanının yolcuların bulunduğu kısma geçmesini engellemek için kaptan pilota haber vermeden hava dolaşımını kesmeye çalıştığını ama yanlışlıkla klimayı kapattığını ortaya koydu.

Çin Havacılık Dairesi güvenlik yetkilisi Qiao Yibin mürettebatın sorunun ne olduğunu keşfedinceye kadar acil durum prosedürünü uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yolcular, uçağın dalışa geçmesiyle birlikte kemerleri bağlamaları için anons yapıldığını ve oksijen maskelerinin indiğini anlatıyorlar.

Acil durum prosedürüne göre, uçakta kabin basıncının düşmesi durumunda pilotun, yolcu ve mürettebatın güvenliği için uçağı hızla alçaltması gerekiyor.

Yetkililer şimdi hem kara kutuyu hem de pilot kabini ses kayıtlarını inceleyerek daha ayrıntılı bir rapor hazırlamaya çalışıyorlar.

Çin Hava Yolları tarafından Çin sosyal medya sitesi Weibo'ya konulan duyuruda, mürettebatın hatalarına "sıfır hoşgörü" politikası izleneceği kaydedildi.

Çin Havacılık Dairesi tarafından belirlenen kurallar mürettebatın ve yolcuların sigara içmesini yasaklıyor. 2006 yılından bu yasağa elektronik sigara da dahil edildi.

Fakat Çin'deki bazı uçuşlarda pilotların sigara içtiğine dair şikayetler vardı. 2015 yılında devlet radyosuna konuşan yolcular bir Hong Kong-Pekin uçağının pilot kabininden yoğun bir sigara kokusu geldiğini anlatmışlardı.
 

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