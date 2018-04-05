PİAR'dan son seçim anketi! Bu pazar seçim olsa...

PİAR Araştırma Danışmanlık şirketinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair geçen ay yaptığı ankete göre, ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyumu Erdoğan’a veririm’ diyenlerin oranı yüzde 30. Ankete göre, seçimlerde ikinci tura kalındığı durumda ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağından daha fazla oy alıyor.