Pi günü etkinlikleri 14 Mart Pi sayısı şiirleri akrostiş şiir

Pi sayısı şiirleri, pi günü akrostiş şiirler haberimizde. Günü nedir, neden kutlanır ve Pi Günü önemi nedir soruları insanlar tarafından aranmaya başladı. 14 Mart çarşamba günü kutlanacak olan pi sayısı matematikte belirsiz bir sayıyı ifade ediyor. Matematik değeri belli olmayan genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen sabit sayıya denilen Pi sayısının önemi ve neden kutlanıyor sorusunun cevabı haberimizde.
Pİ SAYISI NEDİR: İsmini Yunanca’da “çevre” sözcüğünün ilk harfi olan π simgesinden alan, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi ile elde edilen, matematikte kullanılmakta olup, değerinin tam olarak bilinmemesiyle birlikte genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen, sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanan sabit sayıya Pi Sayısı denilmektedir.
Pİ SAYISI ŞİİRLERİ
Yılın üçüncü ayı Mart’a girdiğimizde,
3,14 sayımız, her Mart’ın on dördünde…
Değişmez sayılarımız pi, bildiklerimizden,
14 Mart kutlu olsun kalpten veya yürekten…
Matematikçilerim anın, bu değerleri,
3,14 formülüyle kur ve çöz problemleri…
(2012)
Mehmet Tevfik Temiztürk
Bırak "yeniden başlayalım" demeyi
"Biz çemberi" kopmuş tek noktadan
İki ayrı yöne giden iki ok olmuşuz
İki uç ve sonsuz farklı yön gerilmesi
Matematik basit, soru net
Tarifi verilen noktadan ilerlemekteyim
Aslında "pi" bir kopuş bizimkisi
Hala sonu bulunmamış, tamamlanamamış
Şimdi tekrar başlamak dersen,
Beni bulmak için bu kez,
Önce aşkın geometrisini çözmelisin!
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