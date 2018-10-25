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Phillip Cocu beraberlikten mutlu: 'Skor memnun edici'

Phillip Cocu beraberlikten mutlu: 'Skor memnun edici'

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında, Belçika deplasmanında Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "2-2'lik skor, böyle bir deplasman karşılaşmasında bizim için memnun edici" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 23:37 - Güncelleme: 25-10-2018 23:37

Anderlecht karşısında 2-0 geriye düştükten sonra maçı 2-2 bitiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, "3-2 yapabilirdik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, her iki takımın da istekli olduğu bir maç olduğuna dikkat çekti. Cocu, “İlk yarıda iyi oynadık ama hak ettiğimiz golü bulamadık. Orta sahada birçok top kaptık. Son derece hayal kırıklığı oluşturan bir gol yedik” dedi.

Devre arasından hemen sonra 2-0 geriye düştüklerini ve 2-0’dan maç çevirmenin zor olduğunun altını çizen Cocu, "İkinci gol iyi bir organizasyon sonrası gelmiş oldu. 3-2 de yapabilirdik. Böyle bir deplasman karşılaşmasında 2-2'lik skor da memnun edici" şeklinde konuştu.

Anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

"11 KİŞİYLE BİTİRMEYİ BAŞARDIK"

Maçın hakemiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Cocu, soruyu soran gazeteciyi tebrik ettikten sonra, "Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Yeterince dikkat çekti zaten. Sizler de iyi analiz etmişsiniz, maç içinde olanları gayet iyi gözlemlemişsiniz. Oyuncularımız için çok iyi olan nokta var, ikinci yarıda 11 kişi kalmayı başarıp, kırmızı kart görmediler. Bu hakemle bunu yapabilmek çok zordu" diye cevapladı.

"BAKKALI KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Eski takımının futbolcusu olan Bakkali hakkında sorulan bir soruyu da cevaplayan Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

“Bakkali kalitesini gösterdi bu akşam. Birçok pozisyonda onu önlememize rağmen bunu kanıtladı. Birçok pozisyonda kademesindeydik, yakın markaj yaptık. Eski bir futbolcum, çalıştığım takıma gol attığı için mutlu değilim ama kulübünde iyi iş yaptığı için onun adına mutluyum.”

"YENİ BİR TAKIMIZ"

Basın toplantısında yeni bir takım olduklarına dikkat çeken Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ise, takımın gençlerden kurulu olduğunu ve henüz tecrübesiz bir takım olduklarını belirterek, 2-0 öne geçtikten sonra skoru korumak için güçlerinin yetmediğini ifade etti.

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