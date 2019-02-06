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Philips TV duyurdu! Amazon Alexa dönemi resmen başladı

Philips TV duyurdu! Amazon Alexa dönemi resmen başladı

Philips TV, 2019 model tüm Android televizyonlarda Android 9 Pie İşletim Sistemi ve Alexa özelliklerini içeren Google Asistant bulunduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 01:33 - Güncelleme: 06-02-2019 01:33

Philips TV'lerde Amazon Alexa dönemi resmen başladı. Kumanda üzerinde bulunan ve mavi renkteki LED uyarana sahip olan Alexa tuşuyla aktifleşen sistem, kullancılara Philips’in Ambilight ışıklarıyla mavi animasyon efektleri sergileyerek uyumlu bir görüntü sunuyor.

Tüm Philips 2019 Android TV’lerde Android 9 Pie işletim sisteminin yanında, Google Asistan'a kolay erişim sağlayan bas-konuş özellikli mikrofonlu kumanda da bulunuyor. Android TV'lerini Alexa üzerinden kontrol etmek isteyen kullanıcılar; cihazı bir defa Philips Smart TV Ses Kontrol Özelliğiyle kurulumunu yaptıktan sonra Amazon Echo gibi Alexa uyumlu bir cihazla eşleştirerek ses özelliklerine ulaşabiliyor.

Son model Android 9 Pie işletim sisteminde yer alan Google Asistant sayesinde yalnızca kullanıcı sesiyle; gişe rekoru kıran oyunların skolarına ulaşabilmek, ışıkları kontrol edebilmek ve evdeki diğer cihazları kontrol etmek mümkün.

Philips Android TV’lerin eski cihazlarına gelince, Android Oreo’nun mevcut Philips TV’lere entegrasyonu 2018 Aralık ayında başladı. Havadan denetim sayesinde tüm 2018 modellerinde ve bazı 2017 modellerinde 2019 yılında Android P sistemine direkt olarak geçiş olabiliyor.

Aynı zamanda; uygun fiyatlı 6000 serisinden premium 8000 serisine kadar tüm yeni model 2019 Philips Smart TV serisinin yüzde doksanından fazlasında Dolby Vision HDR ve Dolby Atmos’la uyumlu.

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