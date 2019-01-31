PFDK'dan Quaresma'ya ceza

Beşiktaş'la yollarını ayırması beklenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Erzurumspor maçında yaptığı "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildikten sonra 2 maçla cezalandırıldı.
Quaresma, Beşiktaş'ın deplasmandaki Antalyaspor ve Vodafone Park'taki Bursaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Maçın 87. dakikasında Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schweslen'e arkadan sert bir müdahalede bulunmuştu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Portekizli oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
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